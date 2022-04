Benoit PIRLOT

Après plus de 10 ans dans le milieu du travail temporaire, en parti comme responsable d'agence puis chef de secteur, je tourne la page et me consacre exclusivement à ma passion : la musique.



J'ai dernièrement créé une entreprise individuelle de production musicale en tant que compositeur arrangeur.



mon expérience dans les métiers de l'intérim et en particulier dans l'ouverture de 6 agences, m'a permise de mieux anticiper les marchés de la musique, de créer un réseau, de préparer une prospection et les techniques de ciblage.



Je réalise actuellement de nombreux projet musicaux en Rhône alpe, région parisienne et le nord de la france.