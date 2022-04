Benoit POIRIER

Etudiant en Master dans les Matériaux Plastiques et Composites à Lorient, je souhaite à terme tenir un poste d'ingénieur d'affaires.

Durant mon cursus, j'ai pu développer une double compétence: Technique (Plastiques et Composites) et Commerciale.



D'un caractère enthousiaste, je suis dynamique et n'ai donc aucun mal à travailler en équipe.



Mes compétences :

Thermoformage

Procédés Plastiques

Eco-conception

Procédés Composites