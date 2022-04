Benoit QUEROIX

CENTURY 21 LANCASTEL RECRUTE DES CONSEILLERS .. CONTACTEZ-MOI SI VOUS SOUHAITEZ DÉCOUVRIR CE FABULEUX MÉTIER



Je suis aujourd'hui Manager de l'agence CENTURY 21 Lancastel à St Denis à la Réunion, sur cette île fantastique. L'agence est composée d'un service transaction et gestion location ainsi qu'un pôle gestion patrimoine et défiscalisation. Une belle équipe de 16 personnes ..



Arrivé dans le réseau CENTURY 21 en 2006, j'ai découvert le métier de l’immobilier à travers mon parcours en alternance au sein de l'agence de Lacroix st Ouen.



Après avoir évolué vers un poste de Conseiller et d'une expérience d' un an en Australie, j'ai pris la fonction de Manager d'agence depuis janvier 2011



J'etais en charge de la gestion de l'agence, du recrutement, de la formation, de la communication et surtout de l'animation de l'équipe du pôle Transaction à Lacroix st Ouen.





Le secteur des services, et plus particulièrement celui de l'immobilier, évolue dans un environnement réglementaire, socio-économique, culturel et technique en pleine mutation.

Ce contexte impose une préoccupation qualitative qui est au cœur de la culture de service mise en œuvre par CENTURY 21 à chaque niveau de son organisation ou notre client a toujours une place centrale.



Nous avons la responsabilité chaque jour des projets de vie de chacun de nos clients et nous devons de fait, être encore plus humains, professionnels et à l'écoute de nos clients.



Pour ma part, épicurien, j'aime vivre et profiter de chaque instant. Je suis également très sensible à "l’image" en générale d'ou ma passion pour la photographie.



Mes compétences :

Management

Photographie

Marketing

Immobilier

Communication