Benoit RECH

La reconnaissance de mes compétences multi-domaines et complémentaires par des certifications, valorisées par les secteurs de l'informatique et des télécommunications, renforce ma crédibilité en tant que champion pour maximiser la disponibilité de votre réseau.



Avec un vif intérêt pour les défis complexes, une approche créative et un fort engagement personnel, je serai plus qu'heureux de faire des propositions

techniques alternatives et d'architecture pour l'optimisation de l'infrastructure, afin de vous aider à prendre les meilleures décisions, et à fédérer des gens dans le but ultime de l'amélioration de l'expérience client.



Je possède les certifications suivantes:



CCIE #29736 - Cisco Certified Internetwork Expert (Routing and Switching)

CCSP / CCNP Security - Cisco Certified Security Professional

CCNP - Cisco Certified Network Professional

CCNA Security - Cisco Certified Network Associate Security

CCNA - Cisco Certified Network Associate



Cisco Certified Network Professional Voice (CCNP Voice) en cours.

Fortinet Certified Network Security Administrator (FCNSA) en cours.



Mes compétences :

CCNP

Fortinet

Sécurité informatique

CCIE

Routing