Benoit REDOND

Expert comptable et commissaire aux comptes, je dirige avec mes trois associés un cabinet d'une vingtaine de personnes.

Fondé il y a plus de 30 ans, CA CONSULTANTS & AUDITEURS ASSOCIES est un cabinet dont le siège social est à Rillieux-la-Pape (69) et nous sommes également présents sur Vienne (38).



Parce que nous sommes aussi des entrepreneurs, nous comprenons l'entreprise et le monde des affaires et offrons ainsi un panel de services adaptés aux problématiques de nos clients.



Nous vous accompagnons dans toutes les phases de vie de votre projet professionnel : la création, le développement, la croissance mais aussi les difficultés.



Vous l'aurez compris, la finalité de nos missions ne se borne pas à la production de comptes annuels et de déclarations fiscales même si ces étapes sont importantes et nécessaires.

Nous allons au-delà en vous assistant dans la gestion quotidienne de vos affaires afin que l'information financière et comptable vous soit utile et efficace.



Enfin votre/notre environnement fiscal, juridique et social étant particulièrement mouvant, nous avons su nous entouré de spécialiste en la matière qui sauront vous apporter conseil et expertise.



Venez nous découvrir sur http://www.caconsultants.fr/ .



