Benoît ROUX

HEC (2008) - Master Entrepreneurs

École des Mines de Nancy (N04) - Ingénieur civil des Mines



Huit années d'expérience professionnelle dans les cleantechs et les énergies renouvelables :



- Développement, construction et exploitation de centrales photovoltaïques (en toiture ou au sol). Management d'équipe. Chef de projet puis Directeur de filiale.



- Missions de conseil : études de marché, d'approvisionnement et de dimensionnement industriel dans le secteur des biocarburants (bioéthanol & biodiesel).



- Élaboration de business plans, montage d'une opération de levée de fonds, corporate finance et appel d'offres assurances dans le secteur éolien et solaire.



- Etude d'opportunité sur une technologie innovante de captage du CO2 pour l'industrie lourde.



- Participation à la structuration commerciale et financière d'une startup dans le solaire photovoltaïque (centrales photovoltaïques intégrées au bâti).



Mes compétences :

Aide à la décision

Biocarburants

Cleantech

Conseil

Développement durable

Énergies renouvelables

Éolien

Marketing

Microsoft Technologies

Photovoltaïque

Solaire

Solaire photovoltaïque

Stratégie