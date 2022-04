Benoît SAMAIN

Un parcours bâti sur le pilotage Financier des entreprises que j’ai intégrées, avec une forte culture Contrôle de Gestion, dans des secteurs différents (automobile, métallurgie, agro-alimentaire) et des environnements fluctuants (croissance, pertes, redressement…).



Une réelle capacité à fédérer, coordonner, diriger des équipes (Finances mais aussi Dirigeantes) en les valorisant et en y amenant envie et cohésion.

Mes deux dernières expériences ont été déterminantes dans ce cadre :

• redressement judiciaire de Doux ou comment maintenir une ligne et faire fonctionner vaille que vaille une Direction Financière mais aussi ce qui reste d’un CODIR dans un contexte brutal et anxiogène.

• Eurial et la remise sur pied d’une équipe large (60 personnes Finance mais aussi SI et juridique), la clarification des organisations, le retour à la sérénité et à de bonnes règles de fonctionnement, chaque service et personne retrouvant sa feuille de route…



La certitude que, dans le Monde ou nous vivons et dans sa complexité, la réussite ne peut venir que par la mise en place d’équipes qui travaillent dans la confiance et que le pouvoir solitaire n’est qu’une impasse qui mène à des erreurs stratégiques.



La passion de s'investir dans un poste de DAF avec la volonté d’insuffler un esprit, d’amener mes compétences et ma vision dans une entreprise ou les valeurs humaines sont et seront reconnues, tout en respectant son passé, ses forces, son « ADN ».

Des qualités qui font de moi un Gestionnaire ayant néanmoins une âme de développeur et bien sûr cette capacité à animer et emmener les équipes.



Mes compétences :

Contrôle de Gestion

Management d'équipes

Cash management

Forecasting

Directeur Financier

Direction Générale

Industrie

Agriculture

Direction financière

Coopérative