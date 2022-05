Philippe DUTERTRE

En activité professionnelle depuis 20 ans, j'ai toujours œuvré dans le secteur industriel.

J'ai une double expérience en Bureau d'étude et ingénierie dans le domaine de l'eau et de l'assainissement en milieu industriel, ainsi qu'une expertise HSE, acquise au sein d'un important opérateur du traitement des biodéchets. (Saria Industrie, Remondis)

J'ai travaillé en environnement multiculturel, dans l'industrie de process, puis en tant que chargé d'affaires pour de grands donneurs d'ordre industriels.

Motivé par le management de projet sous ses aspects humains, techniques, contractuels et financiers, j'y retrouve le caractère pluridisciplinaire délivré par mon double cursus d'ingénieur généraliste.



Appréciant le contact, la négociation, le développement des affaires autant que les enjeux techniques et environnementaux liés aux activités industrielles, je souhaite partager ce regard avec celles et ceux qui se reconnaîtront dans ce profil.



Mes compétences :

Management d'équipe

Reglementation ICPE

Santé et sécurité au travail

Traitement des eaux

Traitement de l'air

Audit environnement

Business developpement

Fluides