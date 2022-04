Benoit SCHWARTZ

Disponible selon négociation , je serai être votre généraliste RRH.

je souhaite mettre mes compétences, ma capacité d'adaptation et d'écoute, ma rigueur et mon sens de l'organisation au service de votre entreprise et de vos projets de développement dans 3 domaines d'expertises :



- la paie avec toute ses spécificités

- le développement du pôle social ainsi que la mise en œuvre de la politique Ressources Humaines

- le recrutement de vos équipes employés/encadrement

- la maîtrise complexe des entreprises, en multi -sites ou multi-conventions.



Je suis persuadé que la rencontre entre mes ressources acquises, ma personnalité et votre projet d'accompagnement de votre capital humain au quotidien créera demain, la compétence nécessaire pour réussir dans cette fonction de Responsable Ressources Humaines qui me passionne.



Entrons en contact!

06.07.737.821



Mes compétences :

au management

Conseil

Conseil juridique

Gestion des ressources

Gestion des ressources humaines

Juridique

Management

Organisation

Paie

Paramétrage

Recrutement

Ressources humaines

Formation