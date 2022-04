Benoit SIDEL

J'accompagne techniquement depuis plus de 20 ans des éleveurs laitiers et allaitants.

Passionné de nutrition animale, j'ai progressivement axé mon travail sur l'efficacité alimentaire des rations par une approche globale du troupeau (nutrition, qualité des aliments, logement, sanitaire, environnement,...)

La méthode OBSALIM ® est venue compléter les outils à ma disposition pour comprendre les interactions entre les aliments, les animaux et l’éleveur.



Depuis plusieurs années, je développe une activité de formation à destination des éleveurs et leurs conseillers en parallèle de mon activité de nutritionniste indépendant à la chambre d'agriculture des Vosges.



Formateur agrée OBSALIM ® (bovins, ovins, caprins) je transmets la méthode lors de stages d'initiation, de perfectionnement, de rallye ou de présentation de découverte.



J'anime également des formations sur les thèmes touchants à la nutrition, comme par exemple :



Alimentation du tarissement au vêlage : assurer le démarrage en lactation.

Vêlage à 24 mois : Comment faire ?

Début de lactation et reproduction : Les erreurs à éviter.

Autonomie protéique et alimentaire.

Efficacité alimentaire, optimiser les quantités de concentré et leurs coûts.

Passage en matière première : Comment et avec quoi ?

Rations mélangées : Comment régler ma mélangeuse ?

Dynamique de digestion des fourrages et des concentrés : Comment complémenter ?



Je suis à votre disposition pour étudier ensemble vos projets de formation, animation de journées techniques, conférences.



Mes compétences :

Formateur OBSALIM ®

Conseil en élevage

Nutrition animale

Formation en nutrition

Accompagnateur en montagne