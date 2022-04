Cabinet créé en 2006, Planète Publique est une société de conseil en politiques publiques qui développe son activité autour de 3 champs d'intervention :

- l'évaluation de politiques publiques (tous secteurs confondus)

- l'environnement et le développement durable (eau, énergie, mobilité, biodiversité, déchets, Agenda 21, ...)

- l'accompagnement dans les démarches participatives (panel citoyens, conférences citoyennes, ...).



L'équipe est actuellement composée de 2 associés et de 10 consultants.

Les services proposés s'adressent principalement aux administrations, agences publiques et collectivités territoriales. Cependant, les expériences acquises, notamment dans le champ de l'écoresponsabilité, du développement durable (RSO, coresponsabilité) et de la concertation sont susceptibles d'intéresser les entreprises.



En ce qui me concerne, mon activité professionnelle est orientée vers les problématiques environnementales et de développement durable et l'évaluation de politiques publiques, dans ces domaines plus particulièrement.





Je me tiens évidemment à votre disposition pour faire connaissance et échanger.



A bientôt



Benoit SIMON



Mes compétences :

Agenda 21

Evaluation

Politiques publiques

Développement durable

Environnement

Concertation publique