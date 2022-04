Benoit THEVENET

Directeur Enseigne Oenoalliance(groupe Castel)



Directeur commercial GD CVBG 2007-2009

-management équipe de vente et adv

-définition politique commerciale et tarifaire

-négociation accords

-support sur achat vins

-étude dossiers spécifiques GD



Directeur d'enseigne GD Bardinet octobre 2004 mars 2007

- définition politique commerciale et tarifaire

- pilotage compte d'exploitation

- négociation des accords annuels (Auchan,Provera,ITM,SU)

- mise en place opérationnelle des accords



Compte clé national Pepsico de 2002 a 2004

- négociation des accords annuels (Auchan,ITM,EMC)

- mise en place opérationnelle des accords



DR pepsico region Sud Ouest de 98 a 2002

- recrutement,encadrement et gestion d'une équipe de vente intégrée (9personnes)

- formation des rs aux techniques de ventes et de négociations

- gestion et développement du portefeuille régional



Mes compétences :

Esprit d'entreprise

Management

Management de projet

Négociations