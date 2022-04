Benoit THOMAS

Passionné par le commerce, je me suis d’abord orienté vers des missions plutôt terrain en France et à l’international avant de développer une expertise dans le sourcing et les achats, particulièrement sur les zones couvrant l’Asie et l’Europe de l’Est.

Ces dernières années m’ont aussi permis d’accumuler de l’expérience dans la gestion de projet, le management d’une équipe multiculturelle, l’organisation d’évènements et la création d’outils marketing pour promouvoir le direct sourcing auprès des centrales d’achats.

Je suis aujourd’hui responsable du sourcing en Asie pour la catégorie rangement au sein du groupe Kingfisher.

Spécialiste de l’univers du bricolage et de l’aménagement de la maison, ma curiosité et mon gout pour la technicité produit me permettent de prendre rapidement la mesure de nouveaux marchés.

Ouvert sur les autres et à l’écoute de mes équipes, je suis aussi exigeant et doté d’une culture du résultat qui s’est affirmée au cours des 6 années passées à Hong Kong dans un environnement très compétitif.

Parlant anglais couramment, je suis basé en Asie mais je reste mobile.



Mes compétences :

Microsoft office