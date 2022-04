Benoit VIEILLARD

Ingénieur HEI diplômé en 1995 & 20 ans d’expérience de consultant en systèmes d’information.



Après mes premières armes au sein du groupe Altran, ma volonté d’indépendance et mon expertise ont été les moteurs pour ma création d’entreprise. C’est ainsi qu’en 2004, j’ai créé IRONDEL, une ESN lilloise intervenant sur de grands projets informatiques. Mes missions auprès de références comme Auchan, PSA Peugeot Citroen, Orange m’ont permis de m’adapter aux besoins des clients et de faire évoluer mes compétences au fil des années.



Spécialisé en Business Intelligence, j’interviens en qualité d’architecte fonctionnel ou de chef de projet sur des projets IT.



Parallèlement je développe mon activité avec un management basé sur la confiance et le fonctionnement collaboratif.



Croyant aussi que nous avons tous à apprendre des autres, j’ai créé en 2011 Lille IT School, un centre de formation dans les domaines de l'informatique et des nouvelles technologies qui s'adresse à tout public et propose des accompagnements professionnels.



Parmi mes compétences :

- Analyse de besoins, Proposition de solutions, Chiffrage

- Prototypage applicatif, Etude de volumétrie

- Pilotage de projets

- Modélisation de modèles Datawarehouse et flux de données

- Développement Business Objects

- Développement Qlikview

- Prototypage de solutions Big Data



Mes compétences :

Système d'Information

QlickView

Développement informatique

Business Objects

Gestion de projet

Big Data

Business Intelligence