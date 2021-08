Bernard BINABOUT

Avril 2019 à ce jour : Gestion de 7 hôpitaux avec St Antoine et renfort Charles Foix

Juin 2017 : Gestion opérationnelle de 5 hôpitaux déchets (Louis Mourier/ Robert Debré/Kremlin Bicêtre) Restauration (Tenon/Trousseau).

2017 : Après un an de formation à L'I.N.H.N.I : Mémoire en janvier 2017 - Obtention du diplôme CQP MP3

2016 : Nommé Directeur du patrimoine chez SCI DJ MLG et Gérant unique dans la SCI BJT LAZERIC

2015/2019 : Gestion et responsable de site NOVASOL à l'hôpital Kremlin Bicêtre et toujours responsable de site de l'hôpital "Pitié Salpêtrière" 3 chefs d'équipe (20 salariés)

2015 : Site internet à finaliser et création Société en cours...

2014 / 2016 : Gestion et Responsable de site NOVASOL à l'Hôpital Pitié Salpêtrière.

2014 : Achat LAZER GAMES de NIMES finalisé en octobre 2014 par famille BINABOUT.

2014 : Participation en 2013 d'une souscription (1 000 actions) à une augmentation de capital

INCUB ETHIC INVEST - REUIL MALMAISON -

2014 : Participation et adhérent d'une AMAP à Livry Gargan.

Objectifs 2014 : Montée en puissance du capital et sortir du cadre investissement "France".

Février 2014 : Revoir la stratégie financière au niveau internationale avec l'associé au Brésil (ex Directeur Financier chez MEETIC)

2 janvier 2014 : Entrée dans la SCIBBCD d'un ami d'enfance Bruno BILAU (propriétaire de plusieurs glaciers à ARCACHON) : Rachat des parts 50% de mon associé Christophe.

Décembre 2013. Conseiller particulier du Président de l'Association Drancitalie (500 adhérents). C'est la plus grande association italienne de France.



Décembre 2013 : Création SCI Immobilière SCI MLGBB - Gérant majoritaire : 70 %

Septembre 2013 : Création SCI Immobilière SCI DJBB - Cogérant



Je viens de quitter le monde de l'immobilier en tant que salarié "cadre supérieur" au 31/12/2012.

J'ai déjà de nombreux biens en nom propre 8 au total (dont 3 signatures sur le dernier trimestre 2012 (tx en cours).

J'ai déjà créé 2 sci ( 10 logements - 2008) et (6 logemens -2010).

Avec 3 associés, essentiellement des Ingénieurs informatiques, nous avons l'intention de créer le plus gros centre de loisir d'Europe : Type "laser game" avec d'autres activités autour.

Mon business-plan est rédigé mais je cherche des locaux de 1000/1500 m² voire 3000 m² proche d'un centre commercial (77/78).

Mes compétences :

Business plan

Consulting

Prévisions financières

Création d'entreprise sci