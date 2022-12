Bertrand LAFFONT

Directeur de l’activité Façade / Décoration au sein du groupe Terreal, mon moteur : animer une équipe pluridisciplinaires, marketing, Technique, R&D, Commerciale et également Industrielle tout en ayant pour objectif la vision de la stratégie et de la rentabilité de l’activité au sein d’un groupe international.



En charge de l’élaboration et du déploiement opérationnel du plan stratégique et marketing, je lance des produits innovants et différenciants dans un secteur concurrentiel et de plus en plus agressif. Je suis également en recherche perpétuelle de partenariats ou d’études d’acquisitions qui pourraient me permettre d’augmenter mes parts de marchés.



J’ai orienté ma carrière dans le monde de l’enveloppe du Bâtiment en ayant travaillé dans des structures allant de la TPE au groupe international.



Mes compétences :

Conception de Produits

Dessin technique

Dessinateur industriel

Créativité

Analyse fonctionnelle

Menuiserie industrielle PVC Alu Bois

Calculs thermiques

Mur rideau

Isolation thermique par l'extérieur

Gestion de projets

Conception

Calculs éléments finis

RDM

Calculs et simulations

Qualité

Management de projet

Management

Management d'équipe

Injection plastique

Certification

Usinage

Usinage classique et à commande numérique

Charpente métallique

Sport

Mécanique

Bâtiment

Innovation

Terre cuite

Calepinage

marketing

chiffrage

autocad

solidworks

developpent produits

support technique