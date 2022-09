Bertrand LIOT

Après plus de 12 ans en tant que responsable d'exploitation multisites BtoB et BtoC en région parisienne, j'ai migré en Suisse durant 3 ans en tant que responsable des opérations pour un site de ecommerce BtoC.



Depuis peu sur l'île de la réunion pour raison personnelle, je mets en place une activité de location saisonnière (travaux, communication, ecommerce...) et suis à l'écoute d'opportunités professionnelles.



Mes compétences : Négociation Achat / Logistique / Management / Stratégie Marketing et Commerciale / E commerce



