Bertrand MANIEZ

Agent général AXA Patrimoine et prévoyance, je me propose de construire votre protection financière, en incapacité, maladie, invalidité, dépendance, mais aussi et surtout consolider ou créer votre complémentaire retraite et développer vos investissements.

Nous établirons un bilan complet incluant une projection retraite. Après une minutieuse analyse de votre patrimoine et après avoir défini vos besoins et vos projets patrimoniaux, nous élaborons ensemble votre stratégie patrimoniale.

Nous vous apportons notre analyse et notre conseil pour élaborer sur mesure votre protection financière ; vous aider à choisir le statut juridique le plus performant pour votre prévoyance, en cout et en prestation.



Écouter, analyser, conseiller, protéger et gérer les évolutions de vos besoins en protection financière et en placement.



Mes expériences antérieures :

Juriste de formation, créateur d'entreprise depuis 1995, création de plusieurs entités , conseiller en gestion de patrimoine.

Développer votre patrimoine grâce à une large gamme de compétence permettant de :

- Vous appuyer sur les lois fiscales permettant de défiscaliser et de réinvestir tout ou partie de votre impôt dans un placement immobilier ou financier.

- Vous constituer des revenus défiscalisés.

- Investir dans la pierre et bénéficier des mesures fiscales adaptées.

- Rechercher des placements financiers performants.





Mes compétences :

Assurance

Assurance Prévoyance

Assurance Vie

Défiscalisation

Épargne

impôts

Investissement

LMNP

Prévoyance

Retraite