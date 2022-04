Blaise DU PLESSIS

Optimum ACE, cabinet de conseil indépendant, est spécialisé dans le conseil en optimisation des charges sociales, taxes assises sur les salaires, crédits d'impôts en matière sociale et aides à l’emploi.



Notre objectif : faire réaliser à nos clients des économies sans aucune prise de risque.



Pour ce faire, Optimum ACE accompagne ses clients - PME/PMI, grands groupes et associations - dans le juste paiement de leurs charges sociales et taxes, ainsi que la correcte valorisation des crédits d'impôts et aides à l’emploi associés.



Notre professionnalisme reconnu par nos pairs nous amène à intervenir pour le compte d’autres cabinets de conseil du même secteur d’activité que le nôtre, mais également pour des experts-comptables, commissaires aux comptes et avocats.



Notre principe de rémunération au résultat définie en pourcentage des économies effectivement réalisées nous permet de proposer à nos clients des missions intégralement autofinancées.



Mes compétences :

Conseil

Charges sociales

Management

Création d'entreprise

Optimisation des charges sociales

Optimisation des crédits d'impôts

Entrepreneuriat

Développement commercial

Stratégie d'entreprise