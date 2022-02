Blanchard SOPHIE

Après 12 ans chez Danone en région parisienne, me voici Tourangelle. Je suis donc à l'écoute d'opportunités professionnelle dans le secteur en tant que technicienne R&D. J'ai beaucoup travaillé sur le domaine du Dairy et dernièrement les produits végetaux mais je suis ouverte à d'autres propositions.



Mes compétences :

Analyse sensorielle

Gestion de projet

Biologie moléculaire

Microbiologie

Biologie cellulaire

Agroalimentaire

Autonomie

Lancement de produits

Produit laitiers

Esprit d'équipe

Dynamique

Conçeption , organisation et réalisation d’essais

Rédaction de specifications et rapports d’essais