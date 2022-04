Blandine BERJOT

ORIJNS



Le projet ORIJNS s’inscrit dans une réelle complémentarité d’actions et de compétences entre l’élaboration d’idées, le développement, la recherche des fournisseurs en phase avec l’univers de la marque, la gestion de leur relation ainsi que la gestion administrative et comptable de la société.



ORIJNS s’inscrit ainsi dans un univers Casual qui cherche avant tout à mettre en valeurs les savoir-faire locaux à travers des produits de qualité aux inspirations variées.



Mes compétences :

Créatif

Rigoureuse et capacité d'adaptation

Écouter activement vos envies

Rédactionnelles et relationelles

Powerpoint

Gestion de projets

Keynote