Blandine CARON GOESSENS

Je voulais être infirmière pour le contact humain qui m’attirait, mais ayant dû mettre mon métier entre parenthèses, j’ai eu l’opportunité de découvrir celui de Déléguée médicale. Je m’y suis épanouie car il s’accordait avec mon besoin de relation avec les autres et convenait bien à ma personnalité : je suis indépendante, organisée, volontaire et tenace.



Aujourd'hui je suis formatrice car j'ai envie de passer le relais, de transmettre ce que j'ai appris tout au long de ma vie professionnelle et personnelle, et de nourrir mon besoin de partager.



Forte de mes nouvelles compétences et de mes connaissances dans le secteur médico-social, pharmaceutique et paramédical , je suis toujours impatiente de relever de nouveaux challenges !!!



























































