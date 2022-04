Blandine CHEVRE

Après une première expérience dans la communication BtoC, plus particulièrement dans les relations presse chez Orange (Télécommunications), j’ai acquis de solides compétences en marketing stratégique et opérationnel chez CHEP (Logistique et Transport) dans un environnement BtoB.



Plus de 5 ans d'expérience dans la communication et le marketing, je souhaite aujourd'hui participer à de nouvelles aventures dans le web ! Fraîchement certifiée d'une formation en stratégie digitale, je cherche un stage ou un emploi dans ce domaine.



Véritable team player, je souhaite participer au développement d’une entreprise, grandir avec elle, dans un environnement stimulant et ‘’happy’’ !



Mes compétences :

Communication externe

Communication interne

Marketing opérationnel

Relations Presse

Relations Publiques

Marketing direct

Marketing stratégique

Social media

Webmarketing

community management

WordPress

Prezi

Microsoft Word

Microsoft SharePoint

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Macromedia Dreamweaver