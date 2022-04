Blandine LOCATELLI

Mon objectif est l’amélioration de la performance commerciale et la satisfaction client grâce à la bonne application des process.

Je dispose d'un réel savoir-faire dans les domaines suivants:

- Management de projet

- Support et Formation d'une force de vente

- Suivi de la clientèle

- Gestion et prévisions commerciales

- Contrôle sur le traitement des commandes

Ces compétences s'appuient sur sept années d'expérience comme responsable administration des ventes au sein d'un acteur majeur des télécommunications.

J'assure, dans le cadre de mes missions, un rôle de coordinateur, en travaillant étroitement avec les autres départements de l’entreprise : logistique, marketing, finance, commercial.

Je recherche un poste similaire, dans une société à taille humaine ou dans une filiale d'un grand groupe, dans un environnement commercial centré sur le client et la qualité de service.



