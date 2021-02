Blandine MIARD

En jeune femme active et urbaine, j'aime le tourisme, les visites de musées le shopping et la lecture, autant la presse d'actualités, féminine que les romans.



Ayant effectué des stages en communication et en événementiel ainsi qu'un emploi de trois années en tant qu'assistante marketing & community manager. J'ai acquis de nombreuses compétences tels que la rigueur et un fort dynamisme.



J'ai crée ma société B. Com spécialisée dans la rédaction web & logiciel ainsi que du Conseils en Communication, je souhaite aujourd'hui retrouver un poste d'Assistante Marketing, d'Hôtesse d'Accueil, Evénementiel ou Assistante Chargé de Communication.



Mes compétences :

Publicité

Community management

Marketing

SEO

Web

Communication

Adobe Photoshop

Médias

Réseaux sociaux