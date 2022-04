Blandine RETY

Ayant obtenu un DEUG Information-Communication à l'IAE Savoie Mont Blanc d'Annecy le Vieux, j'ai ensuite suivi un troisième année de licence Tourisme Hôtellerie et Management des événements à l'IAE de Chambéry.



Suite à divers stages et expériences je me suis intéressée à la communication et plus particulièrement au domaine de l'événementiel.



Mon master en Management des événements sportifs et culturels m'a permis de travailler en alternance au sein de l'office de tourisme de Méribel (73). Cela me permet de découvrir un événement d'ampleur mondiale que sont les Finales de la coupe du monde de ski alpin qui se tiendront en mars 2015.