Bonjour à toutes et à tous,



Je suis actuellement en dernière année de Master « Management des évènements sportifs et culturels » au sein de l’Institut d’Administration des Entreprises de Chambéry (IAE Savoie Mont-Blanc).



Pour cette dernière année de Master, qui s'effectue en alternance, j'ai intégré le Conseil Général de la Côte-d'Or en tant qu'assistante responsable de projets communication externe et évènementielle.



A l'issue de cette alternance, en octobre 2015, je serai en recherche d'un poste lié à la communication et l'évènementiel sportif.



Merci de votre visite. N'hésitez pas à me contacter pour toutes questions et/ou propositions que vous auriez.



Au plaisir de vous rencontrer.



Clotilde DINCHER



Mes compétences :

Hôtellerie

Evénementiel

Planification

Budgétisation