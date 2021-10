Bonetti ALEXANDRE

Diplômé de lécole des Gobelins, une expérience sest ensuite forgée au sein dagences de communication de toutes dimensions. Ces opportunités mont donné un regard global de la chaîne graphique et une parfaite maîtrise des outils : Photoshop, Indesign, Quark-Xpress, Illustrator. Depuis la prise de brief, je suis le projet en conception, en création avec une vue à 360°. Je le décline et le prépare pour l'impression. De nombreux clients à cultures très différentes : culturel, recrutement, administratif, corporate, événementiel, etc.



Instructeur fédéral en sport et en musique, jai également une bonne approche de la stratégie, de la pédagogie.



Communication / Conception / Création / Illustration / Prises de vues / Adobe InDesign / Adobe Illustrator / Adobe Photoshop / QuarkXPress / Design graphique / Exécution / Peinture