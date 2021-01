Brahim BENCHELIHA

Manager de proximité et coordinateur d’équipe depuis 12 ans, j’ai développé un sens prononcé du service de qualité.



Piloter une équipe, analyser son activité et ses performances, détecter ses besoins, améliorer ses connaissances pour ainsi délivrer un service de qualité au client pour répondre aux objectifs de service sont mes priorités au quotidien.



Je maîtrise parfaitement les techniques de coaching en centre d’appels, la sensibilisation à une relation client de qualité, la formation et la montée en compétence des collaborateurs, l’évaluation des résultats personnels et collectifs, ainsi que le recrutement d’une équipe.



Je constate, jour après jour, que dynamiser une équipe, lui donner les moyens d’atteindre ses objectifs, maintenir sa motivation dans un climat convivial et professionnel font tout l’intérêt de ma fonction.



Energie, enthousiasme, disponibilité et rigueur me caractérisent



Mes compétences :

Responsable Support

MUTUAIDE ASSISTANCE