Brian ADAMSON

Brian est un spécialiste de la gestion de la conduit du changement avec plus de 20 ans d'expérience dans des grandes entreprise mondiales pour réaliser des changements transformationnels.



Brian a travaillé pour des grandes multinationales dont Digital Equipment, Roche et Mars Incorporated. Il a travaillé dans une variété des rôles de gestion et de leadership, notamment dans les domaines l'informatique, ressources humaines et formation et développement au sein de ses sociétés différentes. Brian possède une vaste expérience internationale dans les marchés traditionnels et en développement partout dans le monde. Il a animé les formations et les ateliers en Amérique latine, la Russie et la Chine, ainsi que les marchés plus développés comme l'Europe occidentale, l'Australie et les États-Unis.



Il a une expérience personnelle en travaillant en équipes multiculturelles mondiales, sur place aussi bien que les équipes à distance. Il les a aidé à réaliser les changement efficace et de développer des salariés au sein de ces équipes d'être plus efficaces grâce à l'encadrement et des interventions de l'équipe.



Brian est un animateur expérimenté et concepteur de processus pour des interventions de groupe ou d'équipe à travers un éventail de domaines, tels que la chaîne d'approvisionnement, ressources humaines, le support des processus et beaucoup d'autres.



Brian détient un diplôme universitaire en informatiques et termine actuellement sa maîtrise en gestion des ressources humaines. Il est membre du Project Management Institute, est une certification Project Management Professional, ainsi que d'être qualifié dans PRINCE2 et Managing Successful Programmes. A côté, Brian est un praticien en PNL et certifié pour fonctionner MBTI ® Niveau I & II.



