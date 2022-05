Nicolas HENRY

Je suis actuellement Consultant Fonctionnel SAP, avec une expertise particulière dans les domaines Ventes et Logistique (modules SD/MM/APO).



J'ai acquis une forte expérience en déploiement de projets SAP, dans différentes entités européennes et américaines. Mes domaines de compétence sont notamment :



- Rédaction de cahiers des charges et de documents projets

- Analyse des besoins métiers, assistance à maîtrise d'ouvrage

- Paramétrage et développement de SAP SD/MM/APO

- Coordination et assistance à la recette fonctionnelle

- Accompagnement au changement et à la mise en production des solutions



Guidé par la qualité et l'excellence, je place la satisfaction de mes clients au coeur des solutions que je conçois.



Mes compétences :

SAP

ITIL

Analyse des besoins

SAP SD

SAP MM

Gestion de projet

Gestion du changement

SAP APO

Conduite du changement