Brice MAINAGE

Ma principale réussite est d’avoir construit un partenariat privilégié avec plusieurs de mes clients. J’ai ainsi conçu et réalisé, pour l’un d’entre eux et sur une durée de 5 ans, plus d'une centaine d'e-émissions de formation traitant de sujets aussi divers que les produits, les méthodes commerciales ou le service après-vente.



Ma passion, c’est d’utiliser les nouvelles technologies et de les intégrer efficacement dans les parcours de formation. Conjuguée à mon ouverture d’esprit et à ma curiosité, cette passion me permet de trouver des solutions à vos problématiques de formation.



Fort de mes séjours à l’étranger et de ma maîtrise des langues comme l’anglais et le chinois, je suis toujours prêt à relever des défis de formation à vocation internationale ou multiculturelle.



Mes compétences :

Conseil

Communication

Pédagogie

Gestion de projet

Formation

Gestion de la relation client

Production audiovisuelle

Rédaction de contenus

Conception multimédia

Web 2.0