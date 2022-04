Brigitte PAULIGNAN

Maître de Conférences à l'Université Lyon1, j'étudie les liens existant entre olfaction et alimentation. J'ai notamment démontré que les neurones de la muqueuse et du bulbe olfactif sont sensibles à des peptides tels que l'insuline et la leptine. J'aborde ces questions en électrophysiologie en réalisant des enregistrements en patch clamp sur les neurones récepteurs (muqueuse olfactive) ou sur les cellules mitrales (bulbe olfactif) mais aussi sur le plan comportemental.

Parallèlement à cette activité de recherche, j'enseigne les neurosciences aux étudiants de Licence et Master. Je suis également très impliquée dans l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Dans ce cadre, en master première année, j'anime une unité d'enseignement de Formation Humaine dans laquelle nous préparons les étudiants à interagir avec le monde professionnel.





Mes compétences :

Recherche

Neurosciences

Enseignement

Gestion de projet

Communication