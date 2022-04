Brigitte POEYDEMENGE

La réussite de l'atteinte d'un objectif résulte de la bonne coordination des forces individuelles et collectives. Selon le proverbe chinois, "Lorsque les hommes travaillent ensemble, les montagnes se changent en or".



Sortie d'une formation d’Ecole de Commerce, l’EDHEC en 1998, je possède à présent une expérience d’une vingtaine d’année en gestion financière acquise dans des grands groupes internationaux.



Je me définis aujourd’hui comme un contrôleur financier capable d’appréhender tous les métiers de la finance d'entreprise dans un contexte multi site et/ou international.



Mes compétences :

Tableaux de bord

International

Reporting

Finance

Contrôle de gestion

Management

Consolidation

Planification budgétaire

Contrôle budgétaire