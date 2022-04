Brigitte POTTIER-CADD

Activité professionnelle de formation d'adultes en secteur sanitaire et social . Désormais ingénieur formation (avec une option Management et conduite du changement- Responsable de gestion- École des cadres), j'ai développé des compétences en audit d'organismes de formation, management et ressources humaines, conception de parcours de formation sur-mesure. Très attentive aux processus d'apprentissage, je suis en permanence à l'écoute de modalités de formation nouvelles et originales pour contribuer à la formation des personnes de tous profils (des personnes en situation d'illettrisme jusqu'à l'accompagnement des hauts potentiels).



Mes compétences :

dynamique

Méthodique