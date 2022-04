Brigitte RAIMBAULT

Dans le domaine du logement, du transport, du social, des loisirs et de l’alimentaire, je suis intervenue dans de grandes entreprises puis dans des associations telle la Croix-Rouge française.



J’y ai mis mes compétences de gestionnaire de projets, de budgets, de conduite du changement, de manager, en privilégiant mon slogan

• l’Humain au cœur de tout sujet



Mes missions s’articulaient autour :

• Du management de personnes, d’équipe pluridisciplinaires, par le recrutement, le pilotage, la gestion, l’animation et la formation du personnel



• de la mise en œuvre de la conduite du changement, notamment la création d’un logiciel de gestion de l’aide alimentaire applicable sur 1400 sites pratiquant 16 activités différentes, avec 14 000 acteurs



• De l’animation d’un réseau national pour différentes activités, ainsi que la promotion de celles-ci auprès du public et des décideurs.



• Du pilotage de projets et la participation à des projets majeurs transverses



• De la gestion du quotidien d’un service, tant au point de vue administratif, logistique que financier.



Mes compétences :

Animation de formations

Créativité

Adaptabilité

Gestion budgétaire

Travail en équipe

Management

Gestion de projet

Analyse stratégique

Autonomie professionnelle

Conduite du changement

Rigueur

Organisation

Maison de retraite

Gestion des transports

Gestion immobilière

Milieu de l'aide à domicile

Insertion professionnelle

Milieu médico-social

Milieu associatif

Gestion des stocks

Gestion des risques

Négociations de subventions

Gestion d'appels d'offres

Conduite de négociations

Animation de réseau

Création de formations

Efficacité