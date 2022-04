Brigitte SAVARD

Diplômée d'un BTS Comptabilité et Gestion des Entreprises, j'ai commencé à travailler en cabinet d'expertise comptable pendant 6 ans, puis comme comptable responsable d'une filiale, chez la société MURE. J'ai poursuivi mon expérience chez la SNAAM (repreneur de la société MURE).

En 2000, j'ai ensuite commencé ma carrière d'assistante Chef Comptable et DAF, pour effectuer des travaux de contrôle et suivi comptable et budgétaire, ainsi que toute la partie déclarations fiscales et étalissement du bilan et liasses de la société GIRAUD LOGISTIQUE.

Responsable du maintien et de la fiabilité du logiciel comptable.

Je suis toujours en poste depuis le rachat par RHENUS (groupe allemand) de la partie logisitque france.



Mes compétences :

Facilité d'adaptation

Autonome et responsable

Volontaire et énergique