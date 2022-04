Brigitte SEGAUD-DARON

En recherche d'opportunités



40 ans d'expérience :

- 16 ans d'expérience industrielle (automobile, conditionnement d'air, défense, nucléaire & énergie)

- 15 ans de conseil en organisation et management de programme

- 9 ans en création d'entreprise et direction d'une TPE



Mes compétences :

- Expertise en management de projets complexes

* Assistance à Maîtrise d'Œuvre ou Maîtrise d'Ouvrage

* Pilotage de réponses à appels d'offres

* Management selon la Recommandation RG Aéro 00040 (défense et nucléaire)

* Structuration d'équipes de projet et d'entreprise

* Ingénierie concourante et soutien logistique intégré.

- Management et animation technique de groupes d'experts multinationaux

- Direction de Business Unit

* 30 à 40 ingénieurs et techniciens



