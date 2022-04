Brigitte VAILLANT

En poste depuis le 1er mars 2016



Bonjour,



23 ans d'expérience dans le développement commercial principalement en B to B dont 8 en B to C.

Commerciale expérimentée dans les secteurs du tourisme, de l'intérim, des finances et de l'édition/culture.



Mon parcours présente 3 étapes majeures :

- Une 1ère étape : la prospection, la gestion et la fidélisation d'un portefeuille clients

Maîtriser le téléphone, le direct, le sourcing sur les réseaux sociaux et l'e mailing.

- Une 2ème étape : l'animation commerciale

Organiser et animer des évènements professionnels (salons, compétitions de Golf, forums)

Créer et animer un réseau d'apporteurs d'affaires (libraires, banques, GMS)

- Une 3ème étape : le management

Recruter, former et animer des équipes commerciales



Mes atouts : mon relationnel, mon dynamisme et ma capacité d'adaptation



Mon domaine de compétences couvre le commercial, l'animation et le management



Mes compétences :

Capacités managériales

Commercial

Communication

Conseil

Ecoute

Empathie

Managériales

Négociation

Relationnel

Rigueur

Vision