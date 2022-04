Brigitte VENANCIO

Après une expérience d'environ 15 ans dans le domaine des RH, j'ai créée ma propre entreprise dans l'assistanat et le conseil auprès de chef d'entreprise de TPE et PME.



Mes services sont diversifiés afin d'accompagner aux mieux mes clients.



J'intervient dans le domaine des Ressources Humaines, Paie et Administration du personnel mais également dans l'assistanat de direction et l'assistanat commercial.



J'offre également un service d'accompagnement' lors du démarrage d'une entreprise avec la création de logo, papier entête, carte de visite....



En parallèle, j'intervient auprès de centre de formation dans les domaines de la paie , l'administration du personnel et le SIRH.



Mes compétences :

Paie

Ressources humaines

Administration du personnel

Assistante commerciale

Assistante de direction

Parametrage de paie

Conseil