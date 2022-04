Brocchetto ANTHONY

_____________________________________________________

EXPÉRIENCE



Depuis Juin 2011



Ingénieur Essais Spatial Hyperfréquences Base

Thales alenia space



• Mesures et caractérisation d’antennes, mesure de gains, diagrammes de rayonnements d’antenne, mesures de produits d’intermodulation passifs(PIMP)



• Mise en place des activités (rédaction procédures + préparation équipements + simulations électromagnétiques)



• Montage des différentes phases de tests sur satellites



• Suivi des activités de mesures et interprétation des résultats





• Rédaction et analyse des rapports de tests





• Support technique avec les clients





• Réalisation d’essais RF systèmes (W3B, NILSAT, RASCOM, SATCOM, INEO, BOUYGUES)







Septembre 2009 - Juin 2011





Ingénieur Essais Spatial Hyperfréquences (Société ASSYSTEM Facilities)

Contrat de sous-traitance au sein du service base compacte de THALES ALENIASPACE



2009 :



Stage de fin d’étude à THALES ALENIASPACE – Département Assemblage

Intégration et Tests (Service base compacte, CATR)



• Etude de l’impact d’un contributeur d’erreur sur les mesures radiofréquences réalisées base compacte



2008 :



Stage d’application ingénieur à TAGSYS en RFID :



• Benchmark de lecteurs UHF/University program



COMPÉTENCE



• Radiofréquences : Antennes, Systèmes RFID, paramètres S, GSM/UMTS, instrumentation (analyseur de réseau, analyseur de spectre, oscilloscope, power meter)





• Simulations électromagnétiques : Design d’antennes, prédiction de flux,

Logiciels radiofréquence (GRASP, ADS, ADS MOMENTUM)



• Electronique : Conception de circuits analogiques et numériques, routage software, réalisation de PCB chimique



• Informatique : Word, Excel, JAVA, Visual Basic, MATLAB, C, Fortran





• Spatial : Mesures en rayonné champ lointain en chambres anéchoïdes (TOS,polarisation, diagramme de rayonnement, Gain, PIM, puissances)



• Habilitations : Electrique, RF, pontier





• Atouts : Bonne capacité d’adaptation à des environnements professionnels variés, bonnes relations humaines, rigueur





• Management : Responsable d’essais, management d’équipe de 3 à 8 personnes, Méthodes de conduite de projet et de qualité (MS Project, AMDEC)



• Langues : Obtention du diplôme First Certificate of Cambridge



Mes compétences :

Hyperfréquence

Radiofréquence

RFID

spatial