Brossaud AURELIEN

Depuis plus de 10 ans chez INDDIGO et après 5 années en tant que Responsable Régional du Pôle Bâtiment Durable sur la quart Sud-Est, j'assure aujourd'hui la Direction Adjoint du Départment "Bâtiment, Energie & Climat" au niveau national, avec un rôle plus centré sur le développement et la direction de projets à forts enjeux : grands projets, hôpitaux, éco-quartier, tertiaires, recherches, universitaires, ...



Mes compétences :

MOE HQE

Management d'équipes

AMO HQE

Management de projet

HQE

LEED

Conseil

Énergies renouvelables

BREEAM

Ingénieur

Eco-quartier

Santé