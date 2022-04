Brouillet LUDOVIC

Bonjour/soir,



J'ai longtemps travaillé dans le commerce et après un passage dans le négoce je me suis lancé à mon compte.

Je suis Hypnotiseur à mon compte au sein du Cab' du Cap, 9 place du Capitole à. Toulouse.



J’interviens aussi au sein de l’Oncopole auprès de patients dans le cadre d’une équipe mise en place à l’Oncopole pour développer l’hypnose. Et j’y anime deux formations à destination des personnels médicaux et paramédicaux.

Comme chacun j’ai eu mon lot de difficultés et j’ai su m’en sortir et il me plait d’aider les gens à trouver les ressources qu’ils ignorent avoir pour s’en sortir.



Compétences en hypnose:

Mettre une personne en état de transe stuporeuse (transe de relaxation plus ou moins profonde), mais aussi faire venir des phénomènes hypnotiques tels que des mouvements idéomoteurs, catalepsie, amnésie, voir hallucinations. Mais aussi dans le cadre de séances personnalisées Signaling et écriture automatique (techniques développés par M.Erickson pour communiquer efficacement avec l’inconscient de la personne hypnotisée) selon les besoins des personnes.



Possibilité de stages et formations selon des thèmes choisis et adaptés.



Pour plus d'informations:

site: https://www.ludovic-brouillet-hypnose.fr

Fb: https://www.facebook.com/Ludovic-brouillet-hypnoselefb-106478384209334/

@: ludovicb.hypno@gmail.com



