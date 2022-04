Bruneau LAUDRIN

Conseil et formation en Marketing, techniques de vente, phoning commercial, tuteur en entreprise.

Interventions privilégiées en Agrofourniture - expérience en agrofourniture (aliment du bétail) et autres secteurs.

Intervention en Centres de formation pour adultes (bac à Bachelor) et plus de 43 entreprises (Agrofpourniture - IAA - Industrie - Bâtiment - Communication - ....) Bretagne - Normandie - Pays de Loire.



Demander plaquette à bjmconseil@laposte.net - 07.85.43.53.82



Mes compétences :

Commercial

Conseil

Formation

Marketing

Phoning

Techniques de vente

Tuteur

Vente