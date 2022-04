Bruno ALLARD

Après 7 ans en audit, en organisation, et en tant que responsable de projet informatique, j'ai décidé de m'orienter vers les Ressources Humaines.

Pendant 5 ans j'ai pu approfondir les différents domaines des RH en prenant la responsabilité opérationnelle de la formation, puis du recrutement et développement et enfin des relations sociales sur un site industriel de 500 personnes (B.U de la multinationale BP). J'ai occupé pendant 2 ans le poste de DRH sur ce site.

En 2002 j'ai rejoint le groupe CHANEL en tant que RRH de l'usine de Parfums et de Soins. Puis pendant 3 ans j'ai occupé le poste de DRH Industriel pour les usines de Parfums et Cosmétiques du Groupe (850 salariés).

Depuis 2013 je suis DRH d'un Groupe coopératif (EMC2), de 650 salariés, spécialisé dans les domaines agricole et alimentaire, leader sur la Lorraine, implanté sur plus de 100 de sites et comprenant 10 filiales.

J'apprécie particulièrement la diversité de cette fonction, de passer de l'industrie pétrolière puis la Cosmétique au monde agricole, de pouvoir animer les politiques liées à la GRH et aux relations sociales de l'entreprise.

Ce qui me passionne dans mon métier ce sont les contacts, le fonctionnement en mode projet, la négociation, l'accompagnement du changement, l'amélioration continue,...



Mes compétences :

Politique RH

Management de projet

Relation sociale

Organisation d'entreprise

Management d'équipe

Formation professionnelle

Développement rh