Bruno AUER

Www.brunoauer.com

Fondateur du cabinet Le Changement 2.0 en 2006.



Spécialiste de l’accompagnement des femmes, des hommes, des équipes et des entreprises dans la réussite de leurs projets de changement collectifs ou individuels.



Coach certifié « Senior Practitioner » de l’European Mentoring & Coaching Council.

Coach certifié Médiat-Coaching Paris. Formateur et superviseur au métier de coach.

Coach certifié EMCC adhérent et titulaire de l’Association Européenne de Coaching.

Certifié MBTI. Osiris/OPP Paris.

Formé aux approches narratives. Dulwich Center & Médiat-Coaching.

Formé aux approches collaboratives holocratiques – Intégral Governance Institute.

Diplômé de l’Ecole Supérieure de Gestion de Paris – Titre d’Expert Management Marketing – Spécialiste du Management et de la communication d’entreprise.

Partenaire du Club des Annonceurs



Avant 2006, conseil en communication corporate et opérationnelle indépendant.

Précédemment, et pendant 7 ans, PDG et fondateur du Groupe Hors-Série Communication.

Auparavant, pendant 4 ans, Directeur du Développement dans une agence de communication.

A ses débuts, responsable d’une Business Unit dans le « food » pendant 2 ans.



PLUS DE 110 PERSONNES ACCOMPAGNEES DEPUIS 5 ANS

Environ 25% de dirigeants, 40% de managers et 30% de personnes exerçants d’autres fonctions ou métiers, des artistes, des journalistes ou des professions libérales.



PLUS DE 80 ACCOMPAGNEMENT COLLECTIFS DEPUIS 5 ANS

Conduite de changements en mode collaboratif : entreprises de 20 à 300 salariés. Accompagnement d’équipes, de Comex, de Codir vers plus de réactivité, de cohésion, d'efficacité – Accompagnement de managers en mode formation/coaching autour d'une "feuille de route" management qui reprend les incontournables du management – Formation de consultants et de chargés de clientèle version 2.0 : comment mettre du coaching dans leur pratique quotidienne et au service de la relation client – Formation de facilitateurs, version 2.0 de la fonction de chef et manager de projets – Mise en place d'ateliers de co-developpement professionnel –



MES REFERENCES

AIDES - ALLIANZ – ANAP - ANVEOL – ARS RHONE ALPES – ARS PAYS DE LA LOIRE - AXA - BANQUE DE LUXEMBOURG - BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL - BIOTHERM - CAMPBELL SOUP - CELSIUS - CINEMAS UGC - COMMUNITY - CYRUS CONSEIL – DELOITTE - DINH VAN - EDF - ELIDE CONSEIL - EXCELL - INITIATIVES PATRIMOINE – ID BUS - KBL - L’OREAL - LA BOETIE - LE 104 - LE CLUB DES ANNONCEURS – LYCEE FRANÇAIS DE LUXEMBOURG - MAC DOUGLAS - MC CANN ERICKSON – MAIRIE DE PARIS – MATMUT – MATADOR - OFI ASSET MANAGEMENT - OFI MANDATS - OPINION VALLEY - PEUGEOT CYCLES - POLYDESIGN TANGER - RAISON DE PLUS - SEPHORA - SFR - SOCIETE GENERALE CONSULTING - SOCIOLAB - SNCF - TEAMTRADE - TREND AND SEE - UNIFAF - VISA EUROPE FRANCE – WISE



Mes compétences :

Intelligence collective

Vision

MBTI

Conduite du changement

Coaching

Accompagnement

Adaptation

Management

Co développement professionnel