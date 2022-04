Bruno BAILLY

Créateur dirigeant, Manager avec une vaste expérience en termes de stratégie, finances et contrôle de gestion dans le cadre de projets multi pays et multi sociétés, le Management continu ou Intérimaire a retenu toute mon attention à plus d’un titre :



D’une part, mon expertise acquise dans le groupe Saint-Gobain comme Contrôleur et Directeur Administratif et Financier a établi des résultats performants en matière d’audit, de contrôle interne et de normalisation comptable internationale (Direction Financière Groupe), de réorganisation industrielle et stratégique ainsi que de reporting (Directeur du contrôle de gestion Branche fibres de renforcement), restructuration et création de valeur à travers constitutions de synergies groupe et d’identification des outils stratégiques (Branches Abrasifs, Matériaux de construction ainsi que verre plat et automobile en Colombie et Venezuela), de gestion de projets de croissance externe et d’opérations de haut de bilan (Matériaux de construction et Verre plat en Amérique Centrale).



D’autre part, mon expérience comme Créateur Associé dans une jeune start-up (World-Sourcing) dans le secteur de la distribution et de l’e-business ainsi que de Créateur Dirigeant sur le marché de l’immobilier (MVBB Alpes Diffusion) complètent cette expertise en ce qu’elle apporte une gestion réussie de projets de développement international et d’accomplissement personnel.



Enfin, les opportunités de management continu ou intérimaire ne manqueront pas de mettre l’accent sur mes compétences de professionnel qui va jusqu’au bout de ses objectifs, de professionnel « proactif » et de très forte communication.

Mon expérience d’expatrié en Chine, Thaïlande, Colombie, Venezuela et Etats-Unis ont enfin développé une facilité de travail et surtout de mobilité immédiates au sein de projets multi pays et multi sociétés dans des environnements culturels multiples.





Mes compétences :

Audit

Joint Venture

Import/Export