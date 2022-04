CASH CONVERTERS EUROPE , premier réseau mondial d'achat-vente aux particuliers, développe en Europe une Master Franchise en croissance rapide.



Si vous souhaitez réussir dans la création d’une entreprise qui réponde aux principales attentes des consommateurs aujourd’hui…rejoignez le leader mondial !



Cash Converters est le créateur même du concept de l’achat-vente aux particuliers depuis 25 ans maintenant, et est présent internationalement.

Australie, Grande Bretagne, Espagne, Belgique, Suisse, Italie,Hollande,Portugal,Irlande, Canada, nouvelle Zélande, Afrique du sud, Singapour........



En France, Cash Converters est présent depuis près de 15 ans, et a su acquérir une notoriété particulière auprès des consommateurs, le plaçant en tête des enseignes du secteur. plus de 100 points de vente existent sur tout le territoire de l’hexagone, et ce chiffre est en perpétuelle expansion.



