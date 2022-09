Bruno CHARRASSIN

Ma dernière expérience, bien que brève, m’a permis de découvrir le monde de l’industrie, la gestion de production et l’ERP JD Edwards.



Durant mon parcours chez Atari, société d’édition et de distribution de jeux vidéo, j’ai participé puis dirigé des projets de migration, de fusion ou de déploiement de l’ERP Oracle E-Business suite pour les modules finance et gestion commerciale.



Ma mission allait de la rédaction du cahier des charges, du plan projet ou du budget jusqu'à la gestion des développements, des tests ou la formation utilisateurs. L’encadrement des équipes projet, interne ou externe, faisait aussi partie de ma mission.



Un ERP est au cœur des métiers de l’entreprise. Les enjeux de sa mise en place sont techniques, fonctionnels, financiers mais aussi (et surtout) humains.

Il faut toujours trouver l’équilibre délicat entre la solution spécifique idéale légitimement attendu par le client final et le besoin tout aussi légitime d’uniformisation et de rationalisation de l’entreprise.



Outre sa force d’analyse et son sens de l’organisation, le chef de projet doit savoir écouter, communiquer et convaincre. Il est le catalyseur de la mise en place des nouveaux outils.



J’ai eu la chance de pouvoir travailler avec tous les services de l’entreprise en France comme a l’étranger. Cela m’a permis de développer mes qualités relationnelles et ma capacité d’adaptation.



Ayant une grande expérience des environnements complexes, tant techniques qu’humain, je suis un chef de projet autonome et performant.



Je vois de nombreuses similitudes entre la recherche de Gravotech et mon expérience de ces dernières années :

• Entreprise en restructuration

• Environnement international, multi site, multi culturel.

• Poste demandant des compétences variées.

• Domaine fonctionnel étendu. Environnement technique complexe.

• Poste demandant une forte implication et un excellent relationnel.

• Projets en interaction avec tous les domaines de la DSI.



Mes compétences :

Business

Business Objects

Cahier des charges

Edi

Gestion de projet

JD Edwards

Management

Microsoft SQL

Oracle

Oracle E business Suite

Paramétrage

PL SQL

Test