Bruno LÉPINE

Une expérience de 20 ans dans le domaine du parquet auprès de particuliers, architectes, maître d'oeuvre, artisans et de collectivité locale me permet aujourd'hui de maîtriser l'ensemble du produit et de ses applications.

- Accueil en salle d'exposition

- Préconisation suivant les lieux d'usage

- Chiffrage ( devis, remise de prix et appels d'offre )

- Suivi d'un portefeuille de professionnels

- Sélection des produits pour l'exposition

- Assistance techniques auprès des particuliers et professionnels



Mes compétences :

Cuisine

Décoration

Menuiserie

Peintre

Ponçage

pose de parquet

Rénovation

Réseau d'entreprise

restauration